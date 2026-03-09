Un experto en energía, sobre el aumento del precio de la gasolina: "No puede empezar el conflicto un viernes y cambiar los precios un martes"

El precio de la gasolina registra su mayor subida en ocho meses tras el inicio de la guerra en Irán y en laSexta Xplica, los expertos analizan el motivo. Se produce un cara a cara entre Nacho Rabadán, portavoz de la Confederación de Estaciones de Servicio y Carlos Cagigal, experto en energía.

El inicio de la guerra en Irán ha tenido consecuencias globales que han afectado a la economía de innumerables países. Un aspecto muy representativo es el espectacular aumento del precio de la gasolina que los españoles ya pueden notar directamente en su bolsillo. Nacho Rabadán, portavoz de la Confederación de Estaciones de Servicio, defiende en laSexta Xplica que ellos también están comprando el petróleo a mayor precio: "El lunes pasado, por ejemplo, 12 céntimos más caro. El martes, 10 céntimos más caro", asegura frente a lo que defiende Carlos Cagigal, experto en energía, quien insiste en señalar que "eso no es así".

"A 30 días con precio base, las estaciones de servicio tenéis que meditar y mantener la mesura. No se puede repercutir una subida en 48 horas", dice Cagigal con indignación. "Lo normal es que lo hicierais en cinco, siete, diez días", asegura.

José Yélamo intenta poner orden en el debate para sacar algo en claro. "Para los ciudadanos que nos estén viendo, ¿se puede decir tajantamente que no hay especulación en el sector?", pregunta el periodista a Rabadán. "Yo te doy dos datos. El precio mayorista es la cotización internacional del gasoleo, que es a lo que está ligado los contratos y el precio que marca el mercado spot para quienes son libres, ha subido un 47%. El PVP ha subido un 17 en la gasolina, ha subido un 18 y el PVP ha subido un nueve. Se está viendo que no se está trasladando", defiende, mientras Carlos Cagigal y el economista Gonzalo Bernardos lo niegan.

"Lo que hablas de los operadores del mercado con las compras a plazos no funciona tal cual lo explicas. Si una operación militar empieza un fin de semana, un viernes, no se pueden repercutir los precios un martes", insiste Cagigal. "Las estaciones de servicio tenéis una libertad que podéis subir al alza o a la baja según los márgenes que tenéis con los distribuidores y tenéis libertad para repercutir o más tarde o más temprano, las altas y las bajas. Las compras a plazo no funcionan tal cual lo estás explicando", señala.

Rabadán responde: "Pero si es que yo voy a comprar y el precio que me dan es ya 12 céntimos más caro cuando yo compro. Estamos confundiendo operador mayorista con distribuidor minorista".

