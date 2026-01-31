Borrell sostiene que "Europa podría hacer más" contra Trump: "Nos da miedo que nos deje solos en la guerra de Ucrania y Rusia"

El exalto representante de la Unión Europea asegura que "desde dentro, los ciudadanos americanos están ya demostrando su repulsa hacia estas formas de actuar" y que desde fuera, tienen "instrumentos" para pararle los pies.

El exalto representante de la Unión Europea para la política exterior, Josep Borrell, ha asegurado en 'laSexta Xplica' que Europa tiene mecanismos para tratar de pararle los pies al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero que hay un gran "miedo" de que abandone a los europeos "en la guerra de Ucrania y Rusia".

"Desde dentro, los ciudadanos americanos están ya demostrando su repulsa hacia estas formas de actuar que violan los derechos más elementales hasta llegar a matar a gente por la calle. Toda esa política migratoria o antimigratoria creo que ya se dan cuenta de que no es tolerable ni aceptable", dice.

Sin embargo, desde fuera, cree que "Europa podría hacer más": "Europa tiene mecanismos. Lo que pasa es que no nos atrevemos a usarlos porque no queremos que él haga lo que más tememos: dejarnos solos en la guerra de Ucrania frente a Rusia".

"Europa tiene instrumentos. Hay un instrumento que inventamos en la anterior legislatura llamado instrumento anticoerción, pero nunca pensamos que se podría utilizar frente a Estados Unidos. Lo inventamos para usarlo en el caso de que China usara una coerción contra nosotros", añade.

Así, se pregunta qué más tiene que hacer Donald Trump para que la población se de cuenta de que está "presionando, chantajeando, exigiendo" sin reacción alguna: "Hemos aceptado demasiadas cosas y sin embargo no usamos los instrumentos que tenemos".

