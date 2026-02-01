Así escondió el régimen franquista la catástrofe de Ribadelago: "La versión oficial decía que fue un problema de exceso de lluvia"

La rotura de la presa inundó por completo el pueblo, causando la muerte a 144 personas. El régimen decidió señalar a la climatología como la causa de la rotura, escondiendo el motivo real del suceso.

Además de pasar a la historia como un régimen incorruptible, también se considera al dictador como un constructor de infraestructura infalible debido a que, entre otras cosas, se consiguió enterrar sucesos como la catástrofe de Ribadelago, en la que perdieron la vida 144 personas.

En el pueblo, muchos sabían que es presa podía fallar. María Jesús Otero cuenta que "se sabía perfectamente que la presa no estaba bien hecha". Su padre fue uno de los hombres que trabajó en su construcción y, como explica, se comentaba en el pueblo pero "se hablaba bajito" ya que había miedo a los despidos.

Cuando la presa reventó, el régimen intento hacer creer a la gente que había llovido demasiado. Así, como señala Gutmaro Gómez Bravo, "la versión oficial decía que fue un problema de exceso de lluvia y no fue un problema como realmente hemos sabido de desvío de fondos".

Fernando Hernández Sánchez señala que, tras evaluar las causas del suceso, "se llegó a conclusión de que había sido defecto de construcción, de mala planificación de mala calidad de los materiales empleados y de negligencia en la ejecución de las obras".

A pesar de las pruebas existentes, los culpables, empresarios cercanos al régimen, fueron perdonados. Tras el juicio, dos fueron liberados inmediatamente y otros condenados a un año de prisión menor, pero enseguida fueron indultados. Se construyó un nuevo pueblo para los supervivientes, pero se hizo con una piedra que no era adecuada para la climatología de la zona con el objetivo de ahorrar costes.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Españoles, Franco ha vuelto' en atresplayer.