Greenpeace explica has dónde llega la dimensión de las devoluciones de Amazon: "220.000 productos destruidos al día"

Celia Ojeda, directora del Área de Biodiversidad de Greenpeace España, denunciaba en 2022 en Equipo de Investigación que el gigante del comercio electrónco se deshace de "productos en buenas condiciones y que pueden ser revendidos".

El negocio de las devoluciones, sobre todo de empresas grandes como Amazon, mueve miles de millones de euros al año, aunque, ¿qué pasa con lo que se destruye? En un especial de Equipo de Investigación de 2022 el programa analizaba este negocio, que llega a poner en jaque al sistema, y se desplazaba hasta el centro logístico del gigante del comercio electrónico ubicado en San Fernando de Henares, en Madrid. Un recinto de 75.000 metros cuadrados donde el trasiego de camiones nunca descansa.

Así, el programa mostraba una grabación del interior del centro a Celia Ojeda, directora del Área de Biodiversidad de Greenpeace España, que detallaba la dimensión de la destrucción de productos devueltos de Amazon. "Una media de 220.000 productos al día que son destruidos, productos que se encuentran en buenas condiciones y podrían ser revendidos otra vez", denunciaba la activista.

En cuanto a la cantidad de productos destruidos, Ojeda constató tener datos de Alemania donde apuntaba a que "el 30% de las devoluciones terminaban destruyéndose". Por otro lado, otro tanto se vende en subastas donde autónomos y empresas se hacen con los productos por pallets a muy bajo precio y que luego son puestos de nuevo a la venta.

