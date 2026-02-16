Ahora

Aritz Durán, estudiante

Un estudiante denuncia que "se ha acostumbrado a la clase trabajadora a sobrevivir": "Ir al supermercado es una odisea"

Aritz Durán denuncia que "la clase trabajadora de esté país está ahogada": "O las Administraciones se ponen de acuerdo y cambian las medidas o este país tarde o temprano va a tener algún susto".

Un estudiante denuncia que "se ha acostumbrado a la clase trabajadora a sobrevivir": "Ir al supermercado es una odisea"

El estudiante Aritz Durán afirma en el plató de laSexta Xplica que "en España hay un problema desde el año 2008": "Hemos hecho que la clase trabajadora en este país se acostumbre a sobrevivir". "Identifico varios problemas", critica el estudiante, que señala a la vivienda como uno de los principales problemas: "No hace falta más que meterse mes a mes en portales de viviendas para ver que la situación se está volviendo más dramática".

"Estamos condenando mi generación y a las demás", asegura Durán, que recuerda que existen casos hasta de personas mayores e, incluso, jubiladas, como Mariano, a los que se quieren desahuciar. Por otro lado, está el problema "del precio de los alimentos": "Si a día de hoy, la compra para una persona sola son 300 euros al mes, no me quiero imaginar para una familia". "Da vértigo abrir la nevera y ver que los productos son escasos porque ir al supermercado cada día supone una odisea".

"Otro problema que nos encontramos son los salarios", destaca el estudiante, que afirma a la Comunidad de Madrid "se la está ahogando": "En vez de gobernar para Madrid, Lady Miami, Lady Ayuso, se va a visitar a Milei". El estudiante denuncia que "en vez de gobernar para la gente que no llega a final de mes, esta señora se está yendo a hacer una gira por Latinoamérica".

"Estamos poniendo el riesgo el futuro de muchas personas", asegura Aritz Durán, que denuncia que "la clase trabajadora de esté país está ahogada": "Estamos en un punto crítico, o empezamos a cambiar las medidas y se empieza a mirar por el trabajos y entre todas las Administraciones públicas se ponen de acuerdo o este país tarde o temprano va a tener algún susto".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez respalda a Díaz en la firma con los sindicatos de la nueva subida del 3,1% del salario mínimo
  2. El PP, entregado a Vox para las negociaciones en Extremadura y Aragón: votarán juntos en el Congreso para prohibir el burka
  3. Sánchez anuncia la inversión de 23.000 millones de euros para construir 15.000 viviendas al año
  4. Los médicos comienzan su primera semana de huelga hasta junio por un Estatuto propio
  5. La Junta de Andalucía autoriza el regreso "paulatino" de los vecinos desalojados de Grazalema (Cádiz) por el temporal
  6. Obama defiende que los extraterrestres existen, aunque reconoce que "no los ha visto": "Son reales"