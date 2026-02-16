Un estudiante denuncia que "se ha acostumbrado a la clase trabajadora a sobrevivir": "Ir al supermercado es una odisea"

Aritz Durán denuncia que "la clase trabajadora de esté país está ahogada": "O las Administraciones se ponen de acuerdo y cambian las medidas o este país tarde o temprano va a tener algún susto".

El estudiante Aritz Durán afirma en el plató de laSexta Xplica que "en España hay un problema desde el año 2008": "Hemos hecho que la clase trabajadora en este país se acostumbre a sobrevivir". "Identifico varios problemas", critica el estudiante, que señala a la vivienda como uno de los principales problemas: "No hace falta más que meterse mes a mes en portales de viviendas para ver que la situación se está volviendo más dramática".

"Estamos condenando mi generación y a las demás", asegura Durán, que recuerda que existen casos hasta de personas mayores e, incluso, jubiladas, como Mariano, a los que se quieren desahuciar. Por otro lado, está el problema "del precio de los alimentos": "Si a día de hoy, la compra para una persona sola son 300 euros al mes, no me quiero imaginar para una familia". "Da vértigo abrir la nevera y ver que los productos son escasos porque ir al supermercado cada día supone una odisea".

"Otro problema que nos encontramos son los salarios", destaca el estudiante, que afirma a la Comunidad de Madrid "se la está ahogando": "En vez de gobernar para Madrid, Lady Miami, Lady Ayuso, se va a visitar a Milei". El estudiante denuncia que "en vez de gobernar para la gente que no llega a final de mes, esta señora se está yendo a hacer una gira por Latinoamérica".

"Estamos poniendo el riesgo el futuro de muchas personas", asegura Aritz Durán, que denuncia que "la clase trabajadora de esté país está ahogada": "Estamos en un punto crítico, o empezamos a cambiar las medidas y se empieza a mirar por el trabajos y entre todas las Administraciones públicas se ponen de acuerdo o este país tarde o temprano va a tener algún susto".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.