Belén Carreño, sobre el anuncio de Sánchez de construir 15.000 viviendas: "Esta vez, el fondo será mucho más grande y no solo para viviendas"

Tras el anuncio de Pedro Sánchez sobre el fondo España Crece, la periodista destaca que no solo se destinará a vivienda, sino también a sectores estratégicos como la computación o la cuántica, una apuesta que los expertos valoran de forma positiva.

23.000 millones de euros para levantar 15.000 viviendas al año. Esa es la inversión que el Gobierno de España canalizará a través del fondo España Crece con el objetivo de, en palabras de Pedro Sánchez, "combatir la crisis habitacional" en el país. El presidente realizó el anuncio durante la presentación oficial del instrumento financiero, acompañado por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

Desde una perspectiva económica, la periodista Belén Carreño ha señalado en el programa Al Rojo Vivo que el alcance del fondo va más allá del mercado residencial: "Afortunadamente no solo va a hacer viviendas el Fondo España Crece porque, si no, podríamos estar sumando promesas de construcción de forma infinita".

Carreño ha destacado además que el instrumento tendrá una dimensión mucho mayor que la partida destinada a vivienda: "En este caso, el fondo va a ser mucho más grande que esos 23.000 millones, alcanzará los 120.000 millones y se dedicará a otros ámbitos que España necesita, como la cuántica, la computación y otras inversiones productivas". Según ha explicado, la mayoría de los expertos consultados valoran positivamente la creación de un fondo soberano de estas características.

