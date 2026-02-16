Un joven que logró independizarse a los 22 años: "El coste de vida está impidiendo a los jóvenes ver su futuro"

"Quizás no vivo la realidad que enfrenta todo el mundo, pero el problema es el margen que nos queda entre los gastos mensuales y nuestro sueldo", señala Brais Klein, quien afirma que la preocupación de su generación es "no ver un futuro".

En laSextaXplica,Brais Klein, un joven ingeniero de datos que se independizó a los 22 años, comparte su experiencia sobre salarios, costes de vida y expectativas de futuro. Procedente de un sector "que siempre ha estado bien remunerado", Klein reconoce estar satisfecho con su situación: "Con mi sueldo puedo pagar el alquiler, los gastos, llegar a fin de mes y además ahorrar".

Pero también alerta sobre los límites de esta comodidad aparente. "El problema que deberíamos abordar no es ya llegar a fin de mes, porque muchos lo conseguimos justos o sobrados, sino centrarnos en tener un futuro. Un futuro que, a día de hoy, no lo vemos claro", señala. "El salario está ahí, pero el coste de vida también, y actualmente nos impide proyectar ese futuro, ese proyecto de vida y esa estabilidad", agrega el ingeniero, reflejando la tensión que sienten muchos jóvenes, a pesar de contar con trabajos bien remunerados.

Un testimonio que no ha pasado desapercibido para Gonzalo Bernardos: "¿Tú tienes problemas de futuro? ¡Si eres ingeniero de datos! Estás fantásticamente bien pagado".

"Quizás no vivo la realidad que enfrenta todo el mundo. Estoy contento con mi situación, pero el problema es el margen que nos queda entre los gastos mensuales y nuestro sueldo. Y parto de un punto que no tengo problemas, y aun así, no veo ese futuro", concluye el joven.

