Joanna Ivars explica cómo las fuertes lluvias agravan los socavones de la carretera: "Abren huecos sin parar"

La meteoróloga de laSexta señala que el agua se "cuela" en el interior del asfalto lo que erosiona el material.

El tren de borrascas que ha sufrido España en las últimas semanas ha afectado a la red viaria, tanto carreteras secundarias como vías principales, produciendo socavones o agravando los que ya había. Pero ¿por qué el agua puede provocar estos hundimientos en la calzada?

"Hay grietas que parecen la falla de San Andrés", comenta, irónico, Iñaki López. Joanna Ivars indica que el agua "se cuela dentro del asfalto, se infiltra por las grietas chiquititas que tiene el asfalto o el pavimiento, y se mete en la base y en la subbase".

Esto hace que se produzca una erosión del material que "eso es al final la erosión mecánica que produce el agua erosionando las superficies". "Además, si no para de llover y no para de infiltrarse esa agua por debajo del pavimento, esto hace que la situación se complique", añade la meteoróloga. Ivars expone que si, además, por la noche hace frío "eso hace que el asfalto se acabe rompiendo".

Sobre si se podría denunciar los daños causados a los vehículos por el mal estado de las carreteras, Beatriz de Vicente señala que "normalmente, la administración juega al desgaste, pero se pueden denunciar". La abogada indica que, si se demuestra que hay un nexo directo entre el daño del vehículo y ese asfalto en mal estado, "es un funcionamiento anómalo de la administración que, en teoría, deberían mantener las vías, salvando algunas excepciones, en correcto estado".

