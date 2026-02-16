Iñaki López: "El nivel de diversión ahora mismo en Vox con las genuflexiones de Guardiola no tiene parangón"

"En la sede de Vox se reúnen por las tardes y se ponen los vídeos de Guardiola para echarse unas risas", afirma irónico Iñaki López en este vídeo, tras el último giro de la líder del PP extremeño afirmando que ella y Vox comparten visión del feminismo.

Más Vale Tarde analiza el último giro de María Guardiola, que ha pasado de decir que el PP no debería "travestirse de Vox" a mostrar su predisposición a pactar con la formación de extrema derecha con la que incluso afirma que comparte su visión del feminismo.

"El nivel de diversión ahora mismo en Vox con las genuflexiones de Guardiola no tiene parangón", reacciona Iñaki López, que asegura que "en la sede de Vox se reúnen por las tardes y se ponen los vídeos de Guardiola para echarse unas risas".

"No sé si le compensa humillarse tanto", comenta Antonio Maestre en el vídeo sobre estas líneas, donde sostiene que "no existe un feminismo de Vox", tal y como se lo habría dejado claro el partido de Abascal a Guardiola.

Cristina Pardo, por su parte, opina que la presidenta del PP extremeño "de pronto se ha echado en brazos de Vox de un día para otro en unos términos que son muy sorprendentes". "Ha visto que se ha quedado sin comer", le responde Maestre.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.