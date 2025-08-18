La crítica de Afra Blanco al modelo inmobiliario: "Las viviendas no son un negocio, ¡son para vivir!"

Afra Blanco cargó contra Bernardos en un nuevo rifirrafe sobre el acceso a la vivienda. La sindicalista defendió en este programa que el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos recoge que la vivienda es un "derecho básico" de las personas.

En este programa pasado de laSextaXplica, el debate sobre el acceso a la vivienda se volvió a encender en un nuevo cruce de declaraciones entre Afra Blanco y Gonzalo Bernardos. La sindicalista lanzó un llamamiento a recuperar el sentido social de la vivienda, en contraste con la visión economicista del profesor.

"Son dos ejemplos de que efectivamente cuando David se organiza es capaz de vencer a Goliat", expresó Blanco, en referencia a movimientos ciudadanos que han logrado frenar dinámicas especulativas. "Avanti con la organización y la defensa de derechos fundamentales. A veces tenemos que volver al origen del debate: las viviendas no son un negocio, ¡las viviendas son para vivir!", reivindicó.

Afra Blanco recordó el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece el derecho a una vivienda digna, y alertó sobre un fenómeno creciente: "Seis de cada diez viviendas que se están comprando son para invertir, no para vivir. No es normal".

Estas declaraciones se producen como respuesta a la intervención de Bernardos, quien relativizó el papel de la vivienda turística y afirmó que "en ningún barrio obrero constituye un problema porque no son un negocio". Además, sostuvo que "quien está comprando principalmente son los jóvenes, con ayuda de los progenitores".

Para Blanco, esta afirmación olvida la realidad de muchas personas que no cuentan con apoyo familiar y que se ven excluidas del mercado. "Cuando estamos en una emergencia, y todos coincidimos en que estamos en una, no cabe actividad económica con esa vivienda. Y lo que no cabe, desde luego, es una actividad ilegal, ni dentro ni fuera de la emergencia", sentenció.

