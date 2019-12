José Luis Perales ha reconocido enlaSexta Noche que el cantante que mejor ha interpretado sus canciones ha sido "Raphael porque lo ha hecho como si fuera él el autor". Asimismo, ha afirmado que en quienes más le ha gustado escucharlas por la voz ha sido en Mocedades ya que para el cantante, "es el grupo de voces más hermoso, más importante de nuestro país".

Asimismo, Perales ha hablado del momento en el que compuso 'Y cómo es él' y ha explicado que cada vez que hace una canción para alguien, hace "una escenografía". "Me imaginé a Julio Iglesias con la persona que ya no estaba con él, que se había ido, que se había casado otra vez. Y cuando la terminé pensé que le iba a encantar porque era la vida de él, el momento que estaba pasando", ha recordado.

Sin embargo, el compositor ha contado que cuando le enseñó la canción a la gente de su compañía le dijeron que no se le "ocurriese darle la canción ni a Julio ni a nadie". "Entonces ahí viene un drama para mí porque yo no quería cantar esa canción; porque tienes que sentirla cuando la comunicas y yo no la puedo comunicar igual que si fuera una canción hecha para mí. De hecho, cuando la canto, me da la impresión de que me la ha escrito alguien a mí", ha expresado.

El cantante también ha indicado que ha "escrito prácticamente todo en la Alcarria", donde, según ha dicho, "tiene un huerto, una casa que es un refugio con muchas carencias porque no tiene agua corriente, luz eléctrica, es un refugio casi de montaña en mitad de la nada".