"Es infumable, es muy peligroso": Revilla analiza el discurso de pucherazo de Guardiola

El expresidente de Cantabria ha criticado discursos como el suyo y el de Ayuso. "Imagina una dictadura en la que el presidente tuviera imputados a su mujer y a su hermano. Esto es una democracia absoluta", ha dicho.

Miguel Ángel Revilla ha analizado el discurso de María Guardiola en Extremadura. Unas palabras en las que la líder del PP llegó a sembrar la sombra del 'pucherazo' y sobre las que el expresidente de Cantabria ha sido tajante: "Es muy peligroso".

"Es infumable. España es un país democrático. Lo que dice Ayuso de que se cargan la democracia... ¿en qué país del mundo hay la libertad para decir lo que se dice en el Senado, en el Congreso o en los medios?", se ha cuestionado.

Y habla de la situación de Sánchez: "Imagina una dictadura en la que el presidente tuviera imputados a su mujer y a su hermano. Esto es una democracia absoluta".

"Aquí no hay pucherazo posible. Correos funciona de maravilla y hay interventores. Es arriesgado lo que voy a decir, pero como digo lo que me da la gana... Yo no deseo un Gobierno del PP y Vox pero es lo que va a venir, pero imagina que el PSOE pudiera volver a gobernar. Casi no quiero que eso ocurra porque ahí sí hablarían de pucherazo", ha comentado.

Ha comparado, además, todo con lo vivido en Estados Unidos: "Están en la línea del americano".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.