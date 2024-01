Alejandra de la Fuente, fundadora de 'Mierdajobs', ha reconocido que suele recibir muchas denuncias de personas que están trabajando horas extra que luego no les pagan. "No denuncian por miedo a las repercusiones", ha señalado.

Este es el caso de una trabajadora que ha querido dar su testimonio en laSexta Xplica, aunque manteniendo su anonimato. "Podría haber consecuencias", ha confesado. Esta mujer ha indicado que le ha tocado realizar proyectos para los que ha tenido que trabajar cuatro o cinco horas más al día.

Además, en un día normal, puede echar una o dos horas más. Una situación que también viven sus compañeros de trabajo. "Juegan con que es tu vocación y hay que echar muchas horas, pero no las pagan", ha desvelado.

De hecho, ha reconocido que les llegaron a decir que si no hacían horas extra estarían muy cómodos y no les subirían el sueldo. Ahora, tiene miedo a denunciarlos porque se ha esforzado mucho por llegar a donde está. "No quiero que me tachen", ha confesado.