Afra Blanco: "El PP, cada vez que gestiona una crisis, ataca a los profesionales para sacarse responsabilidades de encima"

Afra Blanco y Mayte Alcaraz debaten sobre el cruce de acusaciones entre Partido Popular y Gobierno a cuenta de los incendios forestales. La sindicalista defiende que "quien ha insultado y mentido son los líderes del PP".

Continúa el cruce de acusaciones entre Gobierno y PP por los incendios, después de que Elías Bendodo hiciera unas polémicas declaraciones en las que llamaba "pirómana" a Virginia Barcones, directora general de Protección Civil, recibiendo respuesta inmediata por parte de Bolaños.

En Más Vale Tarde, Mayte Alcaraz y Afra Blanco mantienen un acalorado debate en el que la primera defiende que en la gestión de los incendios "inocente, no hay nadie".

Afra Blanco, por su parte, analiza la estrategia del Partido Popular, pasando de afirmar que había recursos, para después reclamarlos al Gobierno y denunciar que no los han recibido, "como si movilizar bulldozers se hiciera así".

"Quien ha insultado y mentido son esos líderes políticos del Partido Popular", asegura rotunda Afra, que sostiene que "el PP, cada vez que gestiona una crisis, ataca a los colectivos de profesionales para sacarse las responsabilidades de encima".

En este sentido, recuerda crisis como la DANA de Valencia, el caso del virus ébola o el propio 11M.