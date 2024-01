Las horas extra generan un intenso debate en laSexta Xplica. Durante su intervención, el profesor Julen Bollain comparte los datos de estas horas en España, generándose 310 millones de horas extra anuales que hacen que los trabajadores "no se lleven 7.500 millones de euros que van a los empresarios". Pero hay más, porque la Seguridad Social "no se lleva 750 millones de euros al año".

"Me fastidia porque a veces discutimos si hay que cumplir la ley o no", lamenta en el programa, trasladando que es en la industria donde se pagan más las horas extra, añadiendo: "Ahora se pagan en negro debido al registro que se ha implementado. Pagadas o no pagadas, las horas extra suponen una menor creación de empleo".

"Si trabajas en hostelería y te niegas a hacer horas extra, el empresario te va a decir 'te vas a la calle, tengo 10 como tú que están dispuestos a venir'", critica.