Las altas temperaturas marcarán el fin de semana pese al fin de la ola de calor

Los detalles Las temperaturas máximas descenderán este viernes, aunque aún se rebasarán los 35-38 grados en algunas zonas. Serán jornadas de altibajos en las temperaturas, según zonas y días, aunque en general seguirán por encima del promedio para la época.

Tras la última ola de calor, las temperaturas seguirán siendo elevadas este fin de semana en el norte, nordeste y Mediterráneo. Ciudades como Ourense, Bilbao, Pamplona, Zaragoza, Logroño y Lleida alcanzarán los 40 grados, mientras que el oeste del país experimentará un alivio térmico. Aunque las temperaturas fluctuarán, se mantendrán por encima del promedio. Algunos lugares seguirán en aviso por calor y podrían activarse alertas por tormentas, especialmente en Castilla y León. El sábado, las temperaturas subirán en el norte y bajarán en el sur. El domingo, descenderán en el oeste y centro, pero aumentarán en el oeste de Andalucía y los Pirineos. Se esperan tormentas en Galicia y comunidades cantábricas.

Concluida la última ola de calor, las temperaturas sin embargo seguirán siendo intensas el fin de semana en amplias zonas, especialmente del norte, nordeste y Mediterráneo, de modo que ciudades como Ourense, Bilbao, Pamplona, Zaragoza, Logroño o Lleida rondarán los 40 grados, mientras que en el oeste del país se vivirá cierto respiro térmico.

Serán jornadas de altibajos en las temperaturas, según zonas y días, aunque en general seguirán por encima del promedio para la época.

De esta forma, pese a perder dos o tres grados, lo justo para que se dejen de cumplir las condiciones de ola de calor, en algunos puntos seguirán en aviso por calor. Además, también podrán activarse algunas alertas por tormentas en puntos del interior, sobre todo en Castilla y León.

Para el sábado, está previsto que las temperaturas suban en el norte, llegando a alcanzar en Bilbao los 38 grados, mientras que en el sur bajan levemente.

De esta forma, mañana se cumplirían las condiciones de ola de calor, aunque no se denominará así porque no son tres días seguidos.

El domingo volverán a bajar las temperaturas en buena parte del oeste y del centro peninsular. Por el contrario, subirán en el oeste de Andalucía y especialmente en los Pirineos.

Seguirá haciendo mucho calor en el nordeste peninsular; Bilbao rondará de nuevo los 40 grados, al igual que Logroño, Zaragoza, Pamplona o Lleida.

Por otra parte, el ambiente será más suave de nuevo en el suroeste peninsula. Ciudades tradicionalmente calurosas como Badajoz o Sevilla alcanzarán los 32 grados.

De nuevo se formarán tormentas, especialmente en Galicia y comunidades cantábricas, donde podrán ser fuertes y con granizo.

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