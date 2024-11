Tras la tragedia de la DANA de Valencia en las que muchas personas han perdido la vida y otras siguen desparecidas, algunos políticos echan la culpa a la AEMT por no haber avisado, cuando sí lo hizo, y algunos científicos están siendo objeto y "objetivo de la extrema derecha y de los difusores de bulos y mentiras". "Todo nuestro apoyo", le dice Antonio García Ferreras a Rubén del Campo, portavoz de la AMET, en este video.

Un mensaje que reitera el periodista científico José Luis Gallego, porque "sin ellos, nada sería posible, sin ellos y sin los geógrafos y todos los científicos que están aportando información". Así, Gallego señala que "España acaba de sufrir un fenómeno meteorológico extremo que ha sido alimentado por una atmósfera recalentada y un mar hirviendo por culpa del cambio climático".

"Y todo lo que no sea reconocer que el cambio climático existe, y todo lo que no sea unir esfuerzos y trabajar y colaborar para hacer frente al reto que es combatir al cambio climático y adaptarnos a él, está de más." Es cierto, no obstante, indica el periodista, que la atención política es importante, pero "el hecho esencial es que acabamos de sufrir un zarpazo climático como nunca antes había sufrido este país", afirma Gallego.