Díaz-Giménez: "El que cree que tiene una pensión baja le pasa como al perla de la canción, que no sabe lo que es cotizar"

El economista ha apuntado que de haber cotizado más cuando trabajaban "ahora tendrían una pensión más alta". "Pero claro, llorar es fácil", ha expresado en laSexta Xplica.

Javier Díaz-Giménez ha estado en laSexta Xplica para hablar del estado de las pensiones en España. En sus palabras, el economista ha sido muy clara con aquellos que consideran que tienen una pensión baja y ha comparado su situación con la canción 'La Perla', de Rosalía.

"Todo el que piense que tiene una pensión baja le pasa como al perla de la canción, que no sabe lo que es cotizar. Que ha cotizado nada o que ha cotizado muy poco", ha afirmado.

En ese sentido, ha expuesto qué ha de hacerse para tener una pensión alta: "Hay que cotizar mucho cuando trabajas. Que suba tu salario, tus cotizaciones y por tanto tu pensión".

"Si hubieran cotizado más cuando trabajaban ahora tendrían una pensión más alta... pero claro, llorar siempre está bien", ha concluido Díaz-Giménez.

