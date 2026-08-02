"Parecía el apocalipsis": vecinos de la sierra oeste de Madrid intentan recuperar la normalidad tras el incendio

Los detalles El incendio dejó escenas difíciles de olvidar para quienes lo vivieron de cerca: "Vivir esto fue un auténtico infierno".

La Sierra Oeste de Madrid se enfrenta a las secuelas de un devastador incendio que ha dejado montes calcinados y un paisaje negro. Con las llamas extinguidas, vecinos y empresarios se centran en la recuperación. La visión de la destrucción conmociona a los residentes, quienes describen el fuego como un "auténtico infierno". La economía local también sufre, con negocios cerrados y cancelaciones en el turismo. Esperanza, dueña de un restaurante, y Pilar, de un complejo vacacional, destacan la urgencia de retomar la actividad. A pesar de la tragedia, los vecinos mantienen la esperanza y el deseo de reconstruir su entorno.

Montes calcinados, árboles reducidos a cenizas y un paisaje teñido de negro. La sierra oeste de Madrid comienza a hacer balance de los daños tras el incendio que ha arrasado buena parte de su entorno. Mientras las llamas ya son historia, vecinos y empresarios afrontan ahora otro reto: recuperar la normalidad.

"Imagínate ver el monte cómo ha estado y, de repente, volver y la impresión que te causa verlo todo negro", relata un vecino, todavía conmocionado por el alcance del fuego.

El incendio dejó escenas difíciles de olvidar para quienes lo vivieron de cerca: "La madrugada del jueves al viernes fue una cosa terrible. El fuego venía hacia el pueblo y parecía el apocalipsis", recuerda un ciudadano. "Vivir esto fue un auténtico infierno", añade otro.

Ahora, con buena parte de la superficie afectada completamente calcinada, la preocupación se centra en cómo recuperar un entorno que forma parte de la vida de los habitantes de la comarca. "Los que estamos enamorados del entorno de nuestro pueblo, pues ha sido una auténtica tragedia, un desastre", lamenta otro residente.

"El pantano, los bosques, ver a los animales sin agua, sin comida... Da mucha tristeza", dice una vecina. El incendio también ha golpeado de lleno a la economía local. En plena temporada estival, numerosos negocios permanecen sin poder retomar su actividad.

Los negocios, golpeados

Es el caso de Esperanza, propietaria de un restaurante que lleva días sin poder abrir sus puertas. "Llevo una semana sin poder acceder a mi restaurante. De él restaurante dependen 13 personas, 13 familias", explica. "Lo único que quiero, como todos los de la zona, es trabajar y volver a la normalidad. Por lo menos luchar, por lo menos intentarlo", añade.

La situación también afecta al turismo. Pilar, responsable de un complejo vacacional de la zona, asegura que las cancelaciones comenzaron incluso mientras el incendio seguía activo. "Es muy duro. El mismo viernes, en medio de las llamas, empezamos a recibir cancelaciones. Necesitamos todo el apoyo, que la gente venga; el complejo está para disfrutarlo", afirma.

Pese al impacto del incendio, los vecinos insisten en que la comarca sigue teniendo mucho que ofrecer y confían en que la recuperación llegue poco a poco: "Estamos deseando echar una mano, ayudar y colaborar en lo que sea". Otra vecina lanza un mensaje de optimismo: "Tenemos que continuar. Sabemos que ha sido duro, pero se puede seguir viniendo a disfrutar. Hay muchas copas verdes todavía. Tenemos esperanza".

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