Cembrero, sobre la crisis de Ceuta: "Estoy seguro de que los servicios españoles sabían lo que se estaba gestando en Marruecos"

El periodista Ignacio Cembrero sostiene en laSexta Xplica que los servicios de inteligencia españoles conocían los movimientos previos en Marruecos y considera que las autoridades marroquíes actuaron con "tolerancia y pasividad" durante la crisis de Ceuta.

El periodista especializado en el Magreb Ignacio Cembrero sostiene que los servicios de inteligencia españoles debían conocer con antelación lo que estaba ocurriendo en el entorno de Ceuta.

Durante su intervención en laSexta Xplica, asegura estar "absolutamente seguro" de que el Centro Nacional de Inteligencia tenía información sobre los movimientos que se estaban produciendo al otro lado de la frontera porque él mismo comenzó a recibir avisos días antes. "El sábado pasado empecé a recibir mensajes de gente de Ceuta o del entorno marroquí de Ceuta diciéndome: 'Están pasando cosas raras'. Y el lunes por la mañana ya era un clamor en mi móvil", relata.

Así, se pregunta cómo es posible que el Gobierno no reaccionara con antelación. "Si yo, modesto periodista, recibo esta información, ¿qué no sabrán los servicios secretos, que tienen muchos más medios que yo?", señala. Además, recuerda que "Marruecos es una prioridad para el CNI".

Cembrero cree que el motivo de que el Gobierno español no haya "tomado nota" de todo esto es que no se esperaba una situación de este tipo porque ambos países atravesaban un momento de buena sintonía. "Les parecía que la relación era tan buena con Marruecos... Vivíamos una luna de miel", afirma, recordando además que, a diferencia de la crisis de 2021, "no había ninguna crisis, ningún roce, ningún problema" y ambos países comparten el ilusionante proyecto de organizar el Mundial de 2030.

Preguntado por si Marruecos permite o provoca la llegada masiva de personas a Ceuta, el periodista opta por diferenciar entre los hechos constatados y las hipótesis. Explica que hasta el miércoles al mediodía "las autoridades marroquíes (...) hacen un esfuerzo débil de contención", pero sostiene que después "tiran por completo la toalla y dejan entrar".

"Esta vez lo que ha habido, como mínimo, es tolerancia y pasividad", asegura. No obstante, evita afirmar que las autoridades marroquíes empujaran directamente a los jóvenes a cruzar la frontera.

"Esto se ha propagado por las redes sociales y por la provincia de Tetuán, la provincia de Tánger y hasta más allá, por la provincia de Larache", explica. Como consecuencia, añade, "miles, decenas de miles de personas" se pusieron en marcha hacia Ceuta y "han entrado cómodamente" al considerar que el paso por el espigón podía realizarse "incluso sin correr ningún riesgo".

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