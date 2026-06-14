Jon Echeverría, joven del PP: "Los jóvenes somos más pobres hoy que en 2008, nos han condenado a vivir peor que nuestros padres"

Jon Echevarría, miembro de las Nuevas Generaciones del Partido Popular, asegura en laSexta Xplica que cada vez más jóvenes piensan que no podrán tener pensión o que será de un importe muy bajo.

Durante su intervención en el programa laSexta Xplica, Jon Echevarría, de las Nuevas Generaciones de Partido Popular, hace un duro diagnóstico sobre la situación económica de los jóvenes en España y la brecha generacional que según su opinión existe.

Echevarría defiende que "cada vez más jóvenes" piensan que no van a tener una pensión "o que va a ser ridícula". Para él existe un deterioro estructural entre generaciones y asegura que "la brecha generacional es cada vez peor".

"Hace 20 años los jóvenes teníamos el 8 % de la riqueza nacional y hoy es un 2 %", afirma, mientras que, según señala, "los mayores de 75 años han pasado del 8 al 20 %", lo que refleja, a su juicio, un desequilibrio creciente. "Los jóvenes somos más pobres hoy que en el año 2008", sostiene.

Además, afirma que los mayores de 65 años "han incrementado su renta un 18 %". "Por primera vez en la historia, la pensión promedio de jubilación es más alta que el salario medio de un joven", asegura.

Echevarría también habla del problema de la vivienda, que, afirma, "se ha disparado un 60 % desde que Sánchez gobierna" y de que España presenta "el paro juvenil más alto de la Unión Europea".

"Nos han condenado a vivir peor que nuestros padres, nos han condenado a sufrir un atraco fiscal cada vez mayor para financiar unas pensiones que no sabemos si vamos a recibir y en qué condiciones. Por eso desconfiamos. Es que nos han condenado a la ruina", sentencia.

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