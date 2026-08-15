Una detective privada descubre a un trabajador de baja sin muletas tras verlo entrar con ellas al hospital

Una empresa sospecha que uno de sus empleados podría estar incumpliendo las condiciones de su baja y contrata a una detective para seguir sus movimientos.

Las empresas recurren cada vez más a detectives privados para investigar posibles fraudes en las bajas laborales. En uno de los casos mostrados por laSexta Xplica, una detective sigue los movimientos de un trabajador sobre el que su empresa tiene sospechas.

La detective sigue al trabajador hasta un hospital, donde tiene una cita médica. Allí, el hombre entra utilizando muletas, aparentemente como consecuencia de la lesión por la que se encuentra de baja, pero las imágenes captadas durante el seguimiento muestran un cambio de comportamiento cuando abandona el centro sanitario, donde nada más alejarse del hospital, el trabajador deja las muletas y comienza a caminar sin ningún tipo de apoyo ni vendaje.

La profesional explica que este tipo de situaciones son precisamente las que las empresas buscan comprobar cuando existen sospechas sobre el cumplimiento de una baja laboral.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSextaXplica que laSexta vuelve a emitir esta noche.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.