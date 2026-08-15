Gabriel Rufián confiesa que Zapatero es su amigo, pero matiza: "Hay cosas que no se pueden explicar y es preocupante"

Gabriel Rufián afirma que aunque nunca votó a José Luis Rodríguez Zapatero, pero que ha sido el mejor expresidente de España. Sin embargo, confiesa que aunque es su amigo, no puede explicar los temas familiares y de Plus Ultra.

José Yélamo entrevista en este vídeo de laSexta Xplica a Gabriel Rufián, a quien pregunta si alguna vez le han hecho un regalo de cortesía. "Sí, y lo he devuelto, una marca que no es de las conocidas, al contrario", explica el político de ERC, que recuerda que fue "hace cosa de un par de años": "Me enviaron al despacho una caja llena de ropa de la marca que era muchísimo dinero y el dueño de la marca se enfado conmigo y me escribió un correo muy enfadado".

"Se lo pregunto porque es la explicación que el presidente Zapatero dio para explicar el origen de las joyas" de la investigación, detalla Yélamo a Rufián, quien confiesa que no puede "ser objetivo con Zapatero". "A mí me ha ayudado siempre mucho sin pedirme nunca nada", confiesa Rufián, que, no obstante, desvela que él nunca lo votó. Sin embargo, destaca que el socialista ha sido "el mejor expresidente hasta el momento de España": "Me parece que todo lo bueno que ha pasado en estos seis o siete años en este país ha sido con su mediación". Por otro lado, el político de ERC recuerda que es "muy crítico con su gestión de la crisis de 2008".

No obstante, Rufián afirma que hay cosas de la investigación de Zapatero que "no se pueden explicar", como "las joyas, las hijas y el tema 'Plus Ultra'". "Y me duele, porque por primera vez me encuentro con alguien que conozco a nivel personal involucrado en según qué cosas", admite el catalán, que confiesa que para él las explicaciones de Zapatero no fueron suficientes y y es preocupante": "Me jode, pero tengo ojos en la cara. Yo no puedo blanquear... y lo que espero es equivocarme".

"Seguramente, Aznar tenga 10 millones de euros en joyas en su caja fuerte, regaladas por no sé quién. Pero es que Zapatero es otra cosa. Debería ser otra cosa. La izquierda somos otra cosa. El 'y tú más' en el que está instalado el PSOE es un error terrible, porque es un 'y yo también'", sentencia.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSextaXplica que laSexta vuelve a emitir esta noche.

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