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Mesa de debate

Un detective privado asegura a Bretos que "la gente va con miedo a escuchar lo que ya sospecha": "Se ponen a llorar"

En La Noche de Aimar, el detective David Blanco reflexiona sobre el impacto emocional de su trabajo y relata uno de los casos más impactantes de su trayectoria: "Acabamos descubriendo una doble vida completa con un hijo de 18 años".

Un detective privado asegura a Bretos que "la gente va con miedo a escuchar lo que ya sospecha": "Se ponen a llorar"

"El que pregunta lo que no debe, se entera de lo que no quiere", ha lanzado a la mesa de debate David Vico en La Noche de Aimar, antes de dar paso a una conversación con el detective privado David Blanco, invitado al programa.

Preguntado por Aimar Bretos sobre si en alguna de sus investigaciones se ha encontrado con descubrimientos capaces de cambiar la vida de una persona, el detective ha asegurado que "pasa mucho". "La gente viene al despacho con miedo porque sabe que le vamos a decir lo que ya intuye o lo que nunca ha querido escuchar", desvela Blanco, explicando que su trabajo consiste en "plasmar la realidad" para sus clientes, aunque no siempre el resultado es fácil de digerir.

"Hay casos muy dramáticos, como el de una señora que sospechaba de una infidelidad y acabamos descubriendo una doble vida completa: un marido con otra familia y un hijo de 18 años", relata Blanco. Una situación que es más habitual de lo que parece en su profesión. "La gente se pone a llorar, tienes que abrazarlos, haces un poco de psicólogo", confiesa Blanco, matizando que muchas veces tienen que gestionar la información que obtienen. "Hay veces que encuentras cosas que quizá no son imprescindibles y solo hacen daño", asegura Blanco.

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