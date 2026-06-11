Un detective privado revela uno de los fraudes más sorprendentes que ha destapado: "Los personajes famosos son clientes habituales"

David Blanco, detective privado, explica en La noche de Aimar cuáles son las investigaciones que más encargos generan actualmente y relata algunos de los casos más llamativos que ha encontrado durante su carrera.

"¿Cuál es el principal motivo por el que os contratan?", le pregunta Aimar Bretos a David Blanco, detective privado, que comparte mesa de debate en La noche de Aimar con Thais Villas, David Vico y Nativel Preciado. "Hoy en día el principal motivo es el fraude laboral y las compañías aseguradoras", explica Blanco. Según el investigador, los índices de absentismo laboral se encuentran muy elevados y una parte de esas bajas son fraudulentas.

"Nuestra labor es conseguir pruebas para ayudar a la empresa a resolver la situación", señala, antes de relatar uno de los casos más sorprendentes que ha vivido. "Investigamos a una persona que aseguraba no poder conducir para la empresa de transportes en la que trabajaba. Sin embargo, durante su periodo de baja recorrió 7.000 kilómetros para ir a Rumanía".

El detective explica que siguieron su rastro hasta ese país y pudieron demostrar los desplazamientos realizados. Una experiencia que ilustra hasta dónde pueden llegar algunas investigaciones. "Hemos llegado a salir de los juzgados de Plaza de Castilla y terminar en Bélgica", comenta entre risas, a lo que Aimar Bretos bromea: "Entonces siempre llevas unos calzoncillos en el maletero por si acaso". En ese aspecto, Blancoseñala que aunque nunca se sabe exactamente cómo acabará una investigación, sí intentan prever "variables que te puedes encontrar".

Perfil de sus clientes

Según explica, personajes famosos suelen recurrir con frecuencia a este tipo de servicios. "Políticos también lo han intentado, pero desde el principio me propuse no mezclar mi trabajo con la política", afirma Blanco, que recuerda especialmente un caso de un alcalde que contactó con él ocultando sus verdaderas intenciones. "Lo que en el fondo buscaba era elaborar un dosier sobre la persona que iba a presentarse por la oposición", relata. Una petición que confirma su decisión de mantenerse al margen de cualquier investigación con fines políticos.

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