Chicote: "En redes sociales hay llamamientos para que migrantes vengan a España porque aquí se puede conseguir la regularización"

La regularización de miles de migrantes en España ha generado polémica política. El PP critica que se haga por real decreto y alerta del posible "efecto llamada", mientras más de medio millón de personas podrían obtener residencia y trabajo legal.

La decisión del Gobierno de regularizar a miles de migrantes que residen en España se ha convertido en una de las mayores polémicas del momento en el panorama político español. El Partido Popular interpreta este movimiento del PSOE como una estrategia para ganar votos de cara a unas elecciones generales.

Además, critican que la medida se apruebe mediante un real decreto y no se someta a debate en el Congreso de los Diputados. Según este real decreto, podrán beneficiarse aquellos migrantes que llegaron a España antes del 31 de diciembre, que no tengan antecedentes penales y que acrediten al menos cinco meses de residencia en el país.

De esta manera, más de medio millón de personas obtendrá la autorización provisional para residir y trabajar legalmente en España.

Desde laSexta Xplica, Javier Chicote alertó sobre las preocupaciones de seguridad. Según "fuentes policiales", consideran esta decisión como peligrosa por el posible "efecto llamado". "En redes sociales hay llamamientos para que migrantes vengan a España porque aquí se puede conseguir la regularización", aseguró el colaborador.

