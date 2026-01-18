Javier Chicote: "Trump gobierna EEUU como si fuera una empresa y él el único accionista"

El periodista, jefe de Investigación del diario 'ABC', asegura en laSexta Xplica que el presidente estadounidense "solo respeta a Rusia y China" y que no cree en el llamado poder blando.

Donald Trump ha decidido gobernar el mundo a golpe de amenaza. En el debate de este sábado de laSexta Xplica, donde se comentó la nueva tasa arancelaria impuesta por el estadounidense a los países que han enviado tropas a Groenlandia, el periodista y jefe de Investigación de 'ABC', Javier Chicote, no dudó en afirmar que "Trump gobierna Estados Unidos como si fuera una empresa y él el único accionista".

Para Chicote, que se declaró simpatizante de la teoría de Joseph Nye sobre el poder blando (lo que podría ser Hollywood en EEUU) y el poder duro, el militar, y la combinación de ambos, el periodista aseguró que a Trump solo le interesa el duro. "Lo quiere hacer todo a su manera y solo respeta a dos países: Rusia y China", espetó.

Chicote fue más allá para afirmar que a Trump estas dos potencias, además, le provocan envidia. "Envidia la capacidad de Vladímir Putin de hacer lo que le da la gana y la de una dictadura de partido único de hacer lo que le da la gana".

Para el comunicador, que ocurra todo lo que está ocurriendo con Trump, que cumple ahora un año en la Casa Blanca como líder "de la democracia más importante del mundo" es algo "muy preocupante".

