Borja Aitor se posiciona en contra de la regularización de migrantes: "Decir esto no es ser racista, es describir la realidad"

El Gobierno ha aprobado un real decreto para regularizar la situación de más de medio millón de migrantes en España, generando polémica. Desde laSexta Xplica, el politólogo Borja Aitor analiza las consecuencias y el impacto en la sociedad y los servicios públicos.

Una de las mayores polémicas del momento en el panorama político español ha estallado tras la decisión del Gobierno de regularizar la situación de miles de migrantes que residen en España y que acrediten, entre otras cosas, no tener antecedentes penales.

Según este real decreto, podrán beneficiarse quienes llegaron a España antes del 31 de diciembre y puedan demostrar al menos cinco meses de residencia. De esta forma, más de medio millón de personas obtendrían la autorización provisional de residencia y trabajo. Desde laSexta Xplica, el politólogo Borja Aitor dio su opinión sobre la medida. Según él:

"Si tuviéramos que definir qué es un Estado, nos fijaríamos en cuáles son sus instituciones, cuál es su demografía y también cuáles son sus fronteras. Por qué estamos hablando de que hay más de medio millón de personas que se podrían beneficiar de esta medida, porque durante muchísimo tiempo ha habido un Estado cuyas instituciones no han sabido gestionar el reto demográfico que suponen los flujos migratorios y, por tanto, no han sabido controlar sus fronteras. Durante todo este tiempo hemos tenido muchísimas personas que efectivamente están contribuyendo a la economía, están contribuyendo también al Estado de Bienestar, de hecho son contribuyentes netos, aportan más de lo que reciben. Pero decir esto y decir también a la vez que esto está presionando muchísimo a los servicios públicos que no están dimensionados para el crecimiento de la población que estamos experimentando, no por la tasa de natalidad sino por estos flujos migratorios, pues decir esto no es racista, es simplemente describir lo que está pasando".

Asimismo, Aitor señala que ha visto cómo en Cataluña los flujos migratorios "han sido muy fuertes" y que a los catalanes no se les ha permitido "hacer esa integración" de los migrantes.

El politólogo concluye reflexionando: "Decir todo esto no es racista, decir todo esto es describir muy bien la realidad y deberíamos plantearnos que no puede darse otra regulación masiva en un futuro. Hagamos esta, pero no en un futuro, porque si no significa que el Estado no está controlando sus fronteras".

