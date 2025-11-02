Valentina Martínez, exdiputada del PP: "Feijóo se hubiera comportado de manera muy diferente si tuviéramos mayoría absoluta en la Comunidad Valenciana"

"No creamos que el escenario que te encuentras una vez que Feijóo toma una decisión desde Génova es necesariamente mejor que el que te encuentras hoy, que tienes una Generalitat al frente que puede tener un desgaste político enorme, pero está gestionando", defendió la exdiputada del PP.

Valentina Martínez, exdiputada del PP, expresó en laSexta Xplica que está "convencida de que Feijóo se hubiese comportado y hubiera decidido de manera muy distinta" si tuvieran "mayoría absoluta en la Comunidad Valenciana", tras lo que señaló que "el próximo presidente de la Generalitat, en el caso de que Mazón dimita, lo tiene que pactar con Vox y, si no, convocar elecciones".

En este sentido, Martínez aseguró que "la gestión de la DANA no está repercutiendo en favor del Partido Socialista, sino que está subiendo Vox como una de las alternativas".

"No creamos que el escenario que te encuentras una vez que un responsable político como Feijóo toma una decisión desde Génova es necesariamente mejor que el que te encuentras hoy, que tienes una Generalitat al frente que puede tener un desgaste político enorme, pero está gestionando", defendió entonces la exdiputada.

