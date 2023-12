José María Camarero analiza en el plató de laSexta Xplica la situación de la vivienda en España. El periodista económico reconoce que aunque él mismo ha vivido con su pareja 15 años en un piso de 38 metros cuadrados, eso "no es a lo que debe aspirar una persona". Por eso, afirma que se debe mejorar la situación y no "facilitar viviendas de 25 metros cuadrados".

"Hay una cosa que siempre se habla mucho", reflexiona Camarero, sobre la pregunta que mucha gente se hace sobre "por qué no se construyen más pisos". Y es que afirma el experto que mucha gente cree que aumentando la construcción disminuirían los precios de los pisos. Es decir, cuanta más oferta de pisos haya mejor precio tendrán. Pero el periodista económico no lo ve de esa forma: "Yo esta regla de tres no la veo, ya hemos visto otras épocas".

"En Madrid, por ejemplo, puede haber grandes desarrollos urbanísticos y el precio de esos miles de pisos no son más baratos que cualquier otro piso que se esté vendiendo en Madrid", insiste Camarero, que aunque afirma que está bien que se construya esto no quiere decir que le precio del piso baje: "No es la única solución, sigue habiendo mucho intermediario y mucha corrupción de por medio".