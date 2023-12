David Rayan, de Ryan Consulting Inmobiliario, explica en el plató de laSexta Xplica cómo han variado las condiciones de los pisos de alquiler . "Hay contratos de 1 a 11 meses y es muy importante que no tengas hijos", destaca Rayan, que afirma que "no alquilan a personas con niños porque es más fácil que te consideren vulnerable". Es decir, pueden "aplicarte el principio de vulnerabilidad ya que si te consideran vulnerable ya no te pueden desahuciar", destaca el experto sobre por qué los propietarios evitan alquilar a personas con niños.

Por eso, Rayan afirma que "la Ley de Vivienda tiene muy buenas intenciones, pero el infierno está lleno de personas con buenas intenciones": "El resultado ha sido el contrario, se ha reducido la oferta de manera drástica y han subido los precios".

"A mí y a otros compañeros nos llaman buscando alquileres y no hay", destaca el experto, que afirma que hay personas que les dicen que si les encuentran algo o les ponen en una lista con preferencia les pagan "diga lo que diga la ley" por lo difícil que es encontrar pisos de alquiler. Y es que con la nueva ley las agencias inmobiliarias cobran a los propietarios y no a los inquilinos.