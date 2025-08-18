"El juzgado ha reconocido el derecho a vivir en paz": Miguel Ángel Rubio, tras lograr el cierre de 10 pisos turísticos ilegales en Madrid

El abogado Miguel Ángel Rubio consigue una resolución sin precedentes al apelar a la vulneración de derechos fundamentales: "Lo novedoso no es solo el resultado, sino el método". Una sentencia que ya inspira nuevas demandas.

En una decisión judicial sin precedentes, el abogado especialista en Derecho Inmobiliario Miguel Ángel Rubio ha logrado el cierre de 10 pisos turísticos ilegales en el centro de Madrid y una indemnización de 37.000 euros a favor de una familia afectada. La sentencia, dictada en primera instancia, representa un hito legal por la vía utilizada: la vulneración de derechos fundamentales, concretamente el derecho a la paz y al descanso en el propio domicilio.

Rubio presentó la demanda tras la inacción del Ayuntamiento de Madrid que, según denuncia, se limitó a imponer sanciones económicas sin llegar a ordenar el precinto de las viviendas turísticas ilegales, aun cuando estas hacen "imposible la convivencia". En este caso, sus clientes, una familia con dos hijos, no pudieron acogerse a la Ley de Propiedad Horizontal, ya que el 75% de los pisos del edificio estaban en manos de grandes tenedores turísticos, incluyendo al presidente de la comunidad y al administrador.

"Era el imperio de los pisos turísticos, un edificio completamente sometido", afirmó Rubio en laSextaXplica. Ante este escenario, su estrategia fue abrir una nueva vía legal: demostrar que los derechos fundamentales de la familia estaban siendo vulnerados. El juzgado estimó la demanda, ordenó el cierre inmediato de las viviendas turísticas y reconoció los daños ocasionados.

"Lo novedoso no es solo el resultado, sino el método: hemos logrado que el juzgado reconozca el derecho a vivir en paz como una base suficiente para actuar contra este tipo de situaciones", explicó Rubio. Esta victoria jurídica ya ha dado pie a nuevas demandas en curso, que se apoyan en este precedente para defender a más familias afectadas por la turistificación.

