Borja Aitor, sobre Pedro Sánchez: "Es capaz de decir lo que sea con tal de sobrevivir un día más en Moncloa"

El periodista ha reaccionado a las declaraciones de Pedro Sánchez sobre Junts, destacando que, por fin, reconoce que si las relación con ellos se ha roto es porque han "incumplido" los acuerdos que tenían.

Borja Aitor ha reconocido que no le sorprenden las declaraciones de Pedro Sánchez sobre Junts. "Es capaz de decir lo que sea con tal de sobrevivir un día más en Moncloa", ha asegurado.

Sin embargo, ha confesado que por lo menos celebra que por fin haya reconocido que si Junts decide romper relaciones es por esos "incumplimientos". "Asume la responsabilidad exclusiva de que el motivo estaba en esto", ha explicado.

El periodista ha desvelado que tiene constancia de que ha habido intentos de volver a recuperar el contacto con Junts, pero no han tenido éxito. "Me consta que Puigdemont no ha abierto la puerta", ha asegurado.

En cuanto a la situación actual entre ambos partidos, Borja Aitor ha señalado que Junts se encuentra en una posición en la que va a ganar "sí o sí". Si finalmente no cumplen con lo acordado, cuando se celebren elecciones podrán decir que Sánchez reconoció que había "incumplimientos".

En caso de conseguir que salgan adelante los acuerdos, podrán decir que han logrado, con siete votos, llegar a pactos que "benefician a Cataluña". Por tanto, ha recalcado que ellos siempre ganan.

