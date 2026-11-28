José Bono cree que las declaraciones del expresidente socialista contra Sánchez pueden haber provocado una mayor movilización de los militantes.

José Bono ha minimizado el impacto del anuncio de Felipe González sobre su voto en blanco en las elecciones del 29N, argumentando que "en España hay muchos Felipes", refiriéndose a ciudadanos comunes que han apoyado al PSOE. En una entrevista en laSexta Xplica, Bono afirmó que la falta del voto de González podría haber atraído más apoyo al partido como reacción. Aunque surgió una disputa entre ambos, Bono pidió a González que reconsiderara su postura. Además, Bono advirtió sobre los riesgos de una coalición alternativa a Pedro Sánchez, señalando que sus métodos podrían amenazar el sistema democrático de España, insistiendo en la necesidad de un "Gobierno digno".

José Bono ha restado importancia este viernes al anuncio de Felipe González sobre su voto en blanco en las elecciones del 29N. El expresidente socialista aseguró hace días que si dijese por qué no votará a Pedro Sánchez, perdería "millones de votos". Sin embargo, Bono opina lo contrario, afirmando que "En España hay muchos Felipes".

"Nos ha faltado un voto, el de Felipe González. En España hay muchos Felipes. Felipe Martínez, López, Gómez… Nos hemos dedicado a ellos. Nos ha faltado un voto, pero nos han venido miles", ha declarado en una entrevista exclusiva en laSexta Xplica, en el acto de cierre de campaña del PSOE.

El exministro afirma que incluso pueden haber llegado "como reacción a ese plantón de un militante como es Felipe González". Además, ha opinado que "se ha equivocado" en su postura.

A raíz de esta postura sobre el voto, surgió una disputa pública entre Bono y González. Por un lado, Bono pidió al expresidente en una entrevista en laSexta Xplica que no hiciera "el tonto" el 29N. Unas palabras que no sentaron bien a González, que le respondió que él es "una persona seria, no como otros".

En los últimos días han seguido intercambiándose mensajes al respecto de las elecciones, pero Bono ha querido este viernes zanjar el asunto. "Le pedí con mucha humildad y con cariño: 'Vente con nosotros, que somos los que te queremos'. Reaccionó de un modo que no veo razonable", ha valorado.

Un Gobierno "digno"

El también expresidente del Congreso ha advertido además que la alternativa a Pedro Sánchez "es una coalición en la que alguien ha dicho que van a cazar a los inmigrantes que entren en España".

"Utilizan unas maneras que ponen en peligro nuestro sistema. España no se lo puede consentir. Tiene que tener un Gobierno digno, no unos matones de barrio", ha aseverado.

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