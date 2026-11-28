La exdiputada del PP critica que a la izquierda le "moleste" que que se cumpla la ley, en referencia a la suspensión cautelar de los votos de más de 160.000 personas nacionalizadas.

Noelia Núñez, representante del Partido Popular, criticó la 'ley de nietos', afirmando que el Gobierno ha sido "ridículo" y que la norma solo buscaba alterar el censo electoral, no reparar injusticias. Durante su intervención en laSexta Xplica, Núñez expresó que a la izquierda le incomoda el cumplimiento de la ley, refiriéndose a la suspensión cautelar del Supremo sobre los votos de más de 160.000 personas nacionalizadas bajo esta ley. Además, recordó que Alberto Núñez Feijóo cuestionó a Pedro Sánchez sobre su posible dimisión si no lograba gobernar, sin obtener respuesta.

Noelia Núñez ha defendido este viernes la postura del Partido Popular sobre la 'ley de nietos', asegurando que el Gobierno ha hecho "el ridículo" con esa norma y "se le han visto las costuras".

"Decían que esto era de reparación y se ha demostrado abiertamente que esto no iba de eso, exclusivamente iba de alterar el censo electoral", ha opinado en laSexta Xplica.

La exdiputada 'popular' ha reprochado que a la izquierda le "moleste" que se cumpla la ley, en referencia a la suspensión cautelar por parte del Supremo de los votos de más de 160.000 personas nacionalizadas gracias a esa norma.

Asimismo, ha recordado que Alberto Núñez Feijóo preguntó a Pedro Sánchez si dimitiría en caso de no poder gobernar, y que él no respondió.

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