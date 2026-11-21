"Haz el favor"
Bono reprocha a Felipe González que vote en blanco y le pide que no haga "el tonto": "El PSOE te debe mucho, pero tú más al PSOE"
El contexto González, que en los últimos años ha sido muy crítico con Pedro Sánchez, había expresado su intención de votar en blanco el pasado octubre en un coloquio en Málaga, donde dijo que ese voto explica lo que siente: "La carencia de representación".
Resumen IA supervisado
José Bono, exministro de Defensa, criticó al expresidente Felipe González por su intención de votar en blanco, instándole a no "hacer el tonto". Durante un acto del PSOE en Alcázar de San Juan, Bono recordó a González que el Partido Socialista le debe mucho, pero él debe más al partido. Bono, quien pronto cumplirá 76 años, reconoció que es normal tener discrepancias y bromeó sobre cómo a veces "se te va el tiro". González había manifestado su intención de votar en blanco por sentir una "carencia de representación". Sin embargo, el presidente Pedro Sánchez confía en convencer a González para que cambie su voto.
* Resumen supervisado por periodistas.
El expresidente de Castilla-La Mancha y exministro de Defensa José Bono ha reprochado este sábado a Felipe González que diga que va a votar en blanco y le ha pedido que no haga "el tonto". Durante su intervención en un acto público del PSOE en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Bono ha espetado a González: "Felipe, haz el favor, no hagas el tonto; que nosotros te queremos; que nosotros te admiramos".
Asimismo, Bono ha recordado al expresidente del Gobierno: "El Partido Socialista te debe mucho a ti, pero tú más al Partido Socialista". El expresidente ha añadido que es normal que todo el mundo tenga "discrepancias", y ha ironizado al afirmar que, "cuando ya se tienen ciertos años", añadiendo que él va a cumplir 76, "algunos días se te va el tiro". Ha pedido al expresidente del Gobierno: "Si se te ha ido (el tiro), recupéralo".
González, que en los últimos años ha sido muy crítico con el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había expresado su intención de votar en blanco el pasado octubre en un coloquio en Málaga, donde dijo que ese voto en blanco explica lo que siente: "La carencia de representación".
Por su parte, el jefe del Ejecutivo, en una entrevista el pasado 12 de noviembre en RTVE, se mostró confiado en dar argumentos a González para que su voto el 29N "pase del blanco al rojo".
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