Daniel Valero asegura que el uso que se ha hecho de la IA "da mucho lache" y valora el contenido en redes menos basado "en trends de TikTok y en memes".

Daniel Valero, experto en redes sociales conocido como Tigrillo, ha solicitado en laSexta Xplica que los partidos políticos eviten usar la inteligencia artificial generativa en sus campañas, destacando el riesgo de los deepfakes, especialmente por parte del PP. Valero ha criticado el uso general de la IA en la campaña, describiéndolo como "lache", aunque ha reconocido los esfuerzos de los partidos para conectar con el electorado joven. Ha elogiado que se trate a los jóvenes como personas inteligentes, explicándoles propuestas reales. Valero se ha mostrado satisfecho al observar una campaña enfocada en contenido más que en tendencias de TikTok o memes.

Daniel Valero, experto en redes sociales, ha pedido en laSexta Xplica que los partidos políticos no utilicen la IA generativa en campaña. Especialmente, ha comentado, "al PP con los deepfakes, que eso ya me parece peligroso".

Valero, más conocido como Tigrillo en sus redes sociales, ha subrayado que el uso que se ha dado de la IA en esta campaña "en general, da mucho lache". No obstante, ha reconocido la labor de los partidos para intentar acercarse más al electorado joven.

"Se les está tratando más como lo que son: personas inteligentes que pueden entender una campaña de verdad y se les están explicando las propuestas", ha comentado.

En este sentido, ha asegurado estar "contento" por haber visto una campaña menos basada "en trends de TikTok y en memes de gatitos" y más en el contenido de las iniciativas.

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