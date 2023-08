"¿Cuál pensáis que es el rol de la empresa en nuestra sociedad?", preguntaba uno de los empresarios a los expertos presentes en laSexta Xplica mientras debatían acerca del reto de emprender en España.

"Cuando muchas de estas explicaciones se transmiten de la manera que se transmiten creo que hay mucha gente que nos estará viendo que no le apetezca nada ser empresaria, porque lo que parece que muchos de vosotros estáis transmitiendo es que el empresario es el culpable de todo esto", decía con dureza.

Conociendo al sector, aseguraba que "lo único que quieren 8 de cada 10 empresarios es generar progreso", y todo ello "aislado de debates políticos". "Creo que lo mejor para España es que siga habiendo mucha gente que quiera ser empresaria", afirmaba con contundencia.

El economista Gonzalo Bernardos tomaba la palabra a continuación para dejar claro su punto de vista. "Yo admiro mucho a los empresarios que generan puestos de trabajo cualificados, que realmente arriesgan su patrimonio. Son esenciales. Son, en gran medida, la clave del progreso de un país. Pero no admiro a aquel que dice que no se puede subir el salario mínimo porque no salen las cuentas", respondía con rotundidad