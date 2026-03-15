Beatrice, médico española que vive en Líbano: "El ejército israelí manda una notificación avisando de qué edificios van a bombardear"

José Yélamo conecta en directo en laSexta Xplica con Beatrice Kather, una médico española residente en el Líbano, que cuenta cómo es el día a día tras el estallido del conflicto y los bombardeos constantes de Israel.

El estruendo de los bombardeos sigue marcando el ritmo cotidiano en el Líbano desde el inicio de la guerra en Oriente Medio. Entre sirenas, drones y noches en vela, la médica española Beatrice Kather, que reside en Beirut, conecta en directo con laSexta Xplica y describe cómo se vive bajo la amenaza de los ataques y el temor que aumenta cuando cae el sol. Aunque "la última noche ha sido excepcionalmente tranquila", el miedo no deja de ir en aumento, "porque te preguntas qué va a caer después de esto". "Llevamos diez días sin dormir por las explosiones constantes, los aviones que pasan a baja altitud y el dron que tenemos sobre nuestras cabezas dando vueltas", relata.

Su vida cotidiana ha cambiado por completo. Además de ir sin dormir a trabajar, algo que le pasa factura, tampoco se atreve a ir a ninguna parte sin haber revisado las notificaciones que les envía el ejército israelí que les bombardea: "Ellos mandan una notificación avisando qué sitios y edificios van a bombardear. Entonces, si cae en tu trayectoria, vas por otro lado", explica. Las cifras ya hablan de 700 civiles asesinados por el ejército israelí, entre ellos, más de 100 niños.

Y la presión psicológica es otra de sus armar: "Ayer un dron israelí tiró papeletas diciendo que iban a transformar Beirut en Gaza. Hay miedo", reconoce, y afirma que "los muertos, la mayoría, son víctimas inocentes, que estaban donde no tenían que estar". "Normalmente, están hundiendo edificios que dicen que pertenecen a Hezbolá o hay armas. Entonces, mandan avisos y la gente se va de esos edificios. Cuando van a matar a alguien específicamente, no avisan y les mandan un cohete. Y esas son las víctimas colaterales", explica a petición del presentador, sorprendido con la expresión de "estaban donde no tenían que estar".

Beatrice asegura que "les da igual" asesinar a personas inocentes y niños, "porque ellos van a por 'ese', y si al lado hay gente, les da igual". "Anuncian cuando bombardean un edificio o un barrio. Tienes como diez minutos para irte. Pero cuando van a por objetivos particulares, no anuncian, para que esa persona no se escape", especifica.

En el sur del Líbano es habitual que haya incursiones israelíes, pero ahora se están bombardeando barrios cercanos al centro, algo que es "nuevo". Y es que ahora han amenazado con no limitarse a los suburbios. "Tenemos bastante miedo", reconoce.

A pesar de la tensión permanente y los ataques constantes, la médica insiste en que su compromiso profesional pesa más que el temor. "Si empezamos a desaparecer de aquí los que somos útiles...", lamenta. Ella, que trabaja de médico en el hospital, forma parte de un programa de emergencia. "Yo soy la segunda a la que llaman. No me puedo ir", insiste. Eso sí, querría que su hija, de 20 años, se marchara cuanto antes.

Mientras la población intenta mantener cierta normalidad en medio de la incertidumbre, Beatrice subraya la capacidad de adaptación de quienes llevan décadas conviviendo con la violencia. "La vida es normal, sigue normal. El libanés lo que hace es acostumbrarse", recalca. Aun así, el temor a una nueva escalada no desaparece y la posibilidad de una ofensiva más amplia sobre el territorio vuelve a instalarse en las conversaciones diarias. "Ahora lo que quieren es invadir otra vez el sur del Líbano, está claro", sentencia.

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