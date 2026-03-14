Líbano, el otro foco de la guerra en Oriente Medio: Israel planea una invasión terrestre como respuesta al ataque de Hizbulá

Los detalles Según ha informado el medio 'Axios', el Gobierno de Netanyahu busca hacer "lo mismo que hicimos en Gaza" e intentaría hacerse con toda la zona al sur del río Litani.

Israel planea intensificar su operación militar en Líbano para desmantelar la infraestructura militar de Hizbulá, con el objetivo de controlar la zona al sur del río Litani. Según 'Axios', Israel busca emular su estrategia en Gaza, que incluyó la demolición de edificios utilizados por Hamás. Esta decisión podría llevar a una ocupación prolongada del sur de Líbano, generando preocupación en el gobierno libanés tras un reciente ataque de Hizbulá. Antes del ataque, Israel estaba dispuesto a considerar un alto el fuego, pero ahora ha movilizado refuerzos para ampliar su ofensiva. Mientras tanto, los civiles libaneses sufren las consecuencias, con 773 muertos y 800.000 desplazados. Estados Unidos, aunque no participa directamente, respalda a Israel en su objetivo de detener los bombardeos de Hizbulá, facilitando conversaciones entre ambos países a través de Massad Boulos, asesor de Trump.

Israel no solo no va a cesar su operación militar en Líbano sino que planea ampliarla. Con el objetivo de desmantelar la infraestructura militar de Hizbulá, Benjamin Netanyahu está valorando aumentar significativamente su operación terrestre para apoderarse de toda la zona al sur del río Litani y así lanzar una respuesta contundente al ataque lanzado por la milicia (con colaboración de Irán) este miércoles.

Es lo que afirma el medio de comunicación 'Axios' citando a funcionarios israelíes y estadounidenses. "Vamos a hacer lo mismo que hicimos en Gaza", es una de las frases recogidas de un alto funcionario israelí, refiriéndose a la demolición de edificios que perpetraron en el enclave palestino para acabar con Hamás y que también quieren hacer en Líbano para acabar con esos bloques que Hizbulá utilizaría para almacenar armas y lanzar ataques.

Esta decisión conllevaría irremediablemente una ocupación israelí prolongada del sur de Líbano, una situación que el citado medio explica que ha generado una enorme preocupación en el gobierno libanés, más después de que la milicia chií lanzara un ataque contra Israel, de quien esperan una respuesta después de tener que contener el lanzamiento de más de 200 misiles.

Según fuentes recopiladas por 'Axios', hasta antes de este ataque el Gobierno de Netanyahu estaba centrando por igual sus ofensivas en Irán y Líbano, una situación que podría cambiar ahora: "Antes de este ataque estábamos preparados para un alto el fuego en el Líbano, pero después de esto no hay vuelta atrás tras una operación de tal magnitud".

La respuesta inicial del Ejército israelí ha sido enviar refuerzos a la frontera y movilizar reservas para acometer una ampliación de la ofensiva. "El objetivo es tomar el control del territorio, empujar a las fuerzas de Hizbulá hacia el norte, alejándolas de la frontera, y desmantelar sus posiciones militares y depósitos de armas en las aldeas", ha afirmado un alto funcionario israelí a Axios.

Mientras tanto, los civiles libaneses están sufriendo las consecuencias de los ataques de Israel. Desde que comenzó el conflicto, al menos 773 personas han muerto, de las cuales alrededor de 350 serían de Hizbulá, según un recuento del Ejército israelí. Además, cerca de 800.000 civiles libaneses han sido desplazados.

El apoyo de EEUU

Estados Unidos, a diferencia de con Irán, no está colaborando en la ofensiva israelí contra Líbano, lo cual no quiere decir que no cuente con su respaldo. De hecho, un funcionario estadounidense ha afirmado al citado medio que sí cuentan con el apoyo de su aliado.

"Los israelíes tienen que hacer lo que sea necesario para detener los bombardeos de Hizbulá", ha señalado. Y, como apoyo, la Administración Trump habría encargado a Massad Boulos, asesor de Trump y enviado especial de Estados Unidos para África, como encargado de facilitar las conversaciones entre Israel y Líbano.

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