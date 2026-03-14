Beatrice, española en Líbano: "Tenemos miedo; Israel ha dicho que todo el mundo va a pagar que el estado no retirara las armas a Hizbulá"

Aunque ha reconocido que tiene miedo, la mujer ha dicho que es médico y tiene que ir a trabajar. "No me puedo ir de aquí. Esta es mi vocación y estoy aquí para ayudar", ha expresado.

Beatrice Kather, médico española en Líbano, ha afirmado que Israel ha anunciado que "va a extender" los ataques en el país donde ella vive. "No sé si son amenazas o va a ser realidad, pero dicen que ya no van a parar porque el estado libanés no ha hecho lo que tenía que hacer, que es retirarle las armas al Hezbollah, y que todo el mundo va a pagar", ha señalado.

Así, la mujer ha reconocido que está "con bastante miedo". "Tenemos miedo, pero yo, como soy médico, tengo que ir a trabajar. Yo no me puedo ir de aquí porque soy médico, esta es mi vocación y estoy para ayudar", ha manifestado Kather, al tiempo que ha confesado que le "encantaría" que su hija, de 20 años, sí se fuera, porque, ha dicho, "está con mucha angustia". "Dice que vive con ansiedad desde el 2024, que es la primera guerra que ella ha vivido. En dos años vivir dos guerras no es fácil", ha manifestado.

En lo referente a la vida en Líbano, la médico ha asegurado que es "normal". "Yo creo que el libanés lo que hace es acostumbrarse, y si hay bombardeos en un sitio, se va a otro", ha expresado, al tiempo que ha subrayado que "en 1975 empezó la guerra en este país" por lo que a sus ciudadanos no les ha quedado otra que "acostumbrarse" a los conflictos.

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