Baltasar Garzón, sobre Pedro Sánchez: "Debería hacer una cuestión de confianza o dar un paso al lado"

laSexta Xplica contaba en junio de este año con la presencia de Baltasar Garzón en el plató. El magistrado señalaba que Pedro Sánchez debería hacer "algo más" respecto al escándalo de Santos Cerdán.

"No soy dado a hacer pronósticos", aseguraba Baltasar Garzón en este programa de laSexta Xplica de junio de este año. Sin embargo, el magistrado señala, con respecto al futuro del Gobierno, que Pedro Sánchez ya había dado "muestras de que en momentos muy críticos se sobrepone y sigue adelante".

A pesar de ello, creía que la situación en esta ocasión -con el escándalo de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García recién desvelado- era "sumamente delicada". "Afecta al núcleo más próximo al partido y tiene un problema de credibilidad hacia la ciudadanía", reflexionaba, sin dejar de señalar que esto no solo les ocurría a los votantes de la derecha, sino también al sector más crítico de la izquierda.

"Tiene que hacer algo mucho más contundente de lo que hasta ahora ha desarrollado", sentenciaba para señalar además que "un solo caso de corrupción puede y debe hacer caer a un Gobierno".

El magistrado apuntaba entonces a la posibilidad de "una moción de confianza" o de que el presidente diera "un paso al lado dando entrada a otra persona también para poder, contando con los socios de investidura, llegar hasta el final de la legislatura". "Pero la situación es muy compleja y, además, cambiante", reconocía.

"Estamos ante el peor de los escenarios posibles y que, al final, el ámbito político se tiene que acomodar una vez más al curso de las actuaciones judiciales", aseguraba, para después elogiar la actuación del juez que lleva este caso, además de la labor del fiscal.

