Air Europa niega las acusaciones de Koldo García de presuntos pagos o mediación de Begoña Gómez en su rescate en 2020

Koldo García aseguró en una entrevista en 'OkDiario' que escuchó a Javier Hidalgo, ex CEO del Grupo Globalia, al que pertenecía Air Europa en 2020, decir que "había que compensar el buen trato que había dado la señora Begoña con un millón (de euros)", unas palabras que han tenido respuesta este martes por parte de la aerolínea a través de un comunicado al que ha tenido acceso laSexta.

Air Europa niega haber pagado a la esposa del presidente del Gobierno por ninguna actividad relacionada a la concesión de la subvención que recibió durante la pandemia, recalcando que "en ningún momento" se le solicitó "intermediación o gestión alguna" para el procedimiento administrativo.

"Ni Air Europa ni miembro alguno de la familia propietaria valoró, comentó, consideró, ni realizó pago alguno a la señora Begoña Gómez por ninguna actividad relativa a la concesión de dicha ayuda, ni por ninguna otra actividad", sostiene la empresa en el comunicado.

Asimismo, Air Europa ha negado que se solicitara a Begoña Gómez intermediación o gestión alguna con relación al mencionado procedimiento administrativo, "en el que no tuvo intervención alguna".

Del mismo modo, añaden que la tramitación de la subvención que obtuvieron durante la pandemia "se realizó con plena sujeción a los principios y normas que regulaban dicho procedimiento administrativo", mediando "el correspondiente informe favorable de cuantos órganos administrativos, empresas consultoras y despachos de abogados intervinieron en el procedimiento".

