Cembrero, tras el informe de la UCO sobre Santos Cerdán: "Sánchez debería presentar como mínimo una moción de confianza"

Según afirma el periodista y escritor Ignacio Cembrero, "ya es hora de asumir responsabilidades políticas por parte del presidente del Gobierno". En el vídeo, los detalles.

El periodista y escritor Ignacio Cembrero realiza una breve valoración sobre ya llamado caso Santos Cerdán, exsecretario general del PSOE, tras conocer el último informe de la UCO. Acciona pagaba a Servinabar mordidas del 2% a cambio de conseguir los contratos de obra pública. Esa era la función de Santos Cerdán, el enlace entre los políticos y la empresa. En total, se llevaron 6,7 millones.

"Tenemos dos tramas de corrupción en el corazón del PSOE, un escándalo que crece día a día y estamos a la espera del informe sobre el patrimonio de Santos Cerdán, por tanto, ya es hora de asumir responsabilidades políticas por parte del presidente del Gobierno", afirma el periodista.

De este modo, y según Cembrero, "esto consiste, como mínimo, en presentar una moción de confianza ante el Congreso de los Diputados".

