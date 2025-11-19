Ahora

Análisis

Cembrero, tras el informe de la UCO sobre Santos Cerdán: "Sánchez debería presentar como mínimo una moción de confianza"

Según afirma el periodista y escritor Ignacio Cembrero, "ya es hora de asumir responsabilidades políticas por parte del presidente del Gobierno". En el vídeo, los detalles.

Cembrero

El periodista y escritor Ignacio Cembrero realiza una breve valoración sobre ya llamado caso Santos Cerdán, exsecretario general del PSOE, tras conocer el último informe de la UCO. Acciona pagaba a Servinabar mordidas del 2% a cambio de conseguir los contratos de obra pública. Esa era la función de Santos Cerdán, el enlace entre los políticos y la empresa. En total, se llevaron 6,7 millones.

"Tenemos dos tramas de corrupción en el corazón del PSOE, un escándalo que crece día a día y estamos a la espera del informe sobre el patrimonio de Santos Cerdán, por tanto, ya es hora de asumir responsabilidades políticas por parte del presidente del Gobierno", afirma el periodista.

De este modo, y según Cembrero, "esto consiste, como mínimo, en presentar una moción de confianza ante el Congreso de los Diputados".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez anuncia que llamarán a declarar a los responsables de Meta al Congreso: "La ley está por encima de cualquier algoritmo"
  2. El Supremo deja a Santos Cerdán en libertad provisional tras el informe de la UCO sobre sus mordidas
  3. Sesión de control al Gobierno, en directo | Feijóo le reprocha las mordidas del 2% de Cerdán a un Sánchez que pone el foco en el PP de Almería: "No me dé lecciones"
  4. Siguiendo el rastro de la droga y 26.000 euros en una funda de edredón: así ha estallado el caso de las mascarillas en Almería
  5. Trump, desatado con la visita de Bin Salman: cazas F-35, críticas a periodistas y una cena de lujo con Cristiano Ronaldo invitado
  6. Los alimentos ultraprocesados en el punto de mira: nuevos estudios alertan de su impacto devastador en la salud mundial