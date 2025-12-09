Baltasar Garzón cree que la imagen del Supremo "no es buena" con la sentencia a García Ortiz: "Genera desconfianza en la Justicia"

Baltasar Garzón considera en este vídeo que la imagen del Tribunal Supremo "no es buena" con la sentencia al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y hace una reflexión: "Parece que esto ya estaba decidido".

Hoy se conocía la sentencia al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de información confidencial del novio de Isabel Díaz Ayuso. Una sentencia que el exmagistrado Baltasar Garzón considera "incomprensible, arbitraria y parcial".

En el vídeo sobre estas líneas, considera que "no es una imagen buena la que se da" en el Tribunal Supremo con esta sentencia. De hecho, defiende que "la Justicia, para que sea confiable, tiene que ser comprensible y no valorada desde la óptica política de cada cual".

Por ello, en su opinión, esta sentencia "genera desconfianza en la Justicia". Algo que ve muy peligroso porque, a partir de ahí, "se le va a poner títulos y caras a la Justicia".

"Se puede uno plantear, con honestidad: '¿Esto estaba así desde el principio? ¿Sabíamos que iba a ser 5 a 2 o ha sido después?", comenta Garzón, que tras ver cómo ha avanzado el juicio oral afirma que "te quedas con la sensación de que parece que esto ya estaba decidido", si bien aclara que "no digo que lo estuviera, sino que aparenta".

