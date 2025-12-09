Ahora

Sentencia al ex fiscal general

Baltasar Garzón cree que la imagen del Supremo "no es buena" con la sentencia a García Ortiz: "Genera desconfianza en la Justicia"

Baltasar Garzón considera en este vídeo que la imagen del Tribunal Supremo "no es buena" con la sentencia al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y hace una reflexión: "Parece que esto ya estaba decidido".

Baltasar Garzón considera en este vídeo que la imagen del Tribunal Supremo "no es buena" con la sentencia al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y hace una reflexión: "Parece que esto ya estaba decidido".

Hoy se conocía la sentencia al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de información confidencial del novio de Isabel Díaz Ayuso. Una sentencia que el exmagistrado Baltasar Garzón considera "incomprensible, arbitraria y parcial".

En el vídeo sobre estas líneas, considera que "no es una imagen buena la que se da" en el Tribunal Supremo con esta sentencia. De hecho, defiende que "la Justicia, para que sea confiable, tiene que ser comprensible y no valorada desde la óptica política de cada cual".

Por ello, en su opinión, esta sentencia "genera desconfianza en la Justicia". Algo que ve muy peligroso porque, a partir de ahí, "se le va a poner títulos y caras a la Justicia".

"Se puede uno plantear, con honestidad: '¿Esto estaba así desde el principio? ¿Sabíamos que iba a ser 5 a 2 o ha sido después?", comenta Garzón, que tras ver cómo ha avanzado el juicio oral afirma que "te quedas con la sensación de que parece que esto ya estaba decidido", si bien aclara que "no digo que lo estuviera, sino que aparenta".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sentencia al fiscal general: el TS considera probado que filtró la confesión del novio de Ayuso porque no hay "alternativa razonable"
  2. El creador de los 'protocolos de la vergüenza' reconoce que eran "discriminatorios" y que advirtió de ello al exdirector sociosanitario de Ayuso
  3. El audio completo del CEO de Ribera demuestra que sí pidió priorizar el dinero en el Hospital de Torrejón: "Adecuamos el servicio al dinero que entregan"
  4. La ministra Pilar Alegría admite que su comida con Paco Salazar "fue un error": "No se tendría que haber producido"
  5. La jueza de la DANA vuelve a citar al jefe de gabinete de Mazón tras conocer sus mensajes con Pradas
  6. Muere el músico Jorge Martínez, líder, vocalista y guitarrista de Ilegales, a los 70 años