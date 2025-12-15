Ahora

El problema de la vivienda

Un inversor inmobiliario que acaba de comprar su octava vivienda: "La única opción es ahorrar"

"Compro viviendas reventadas, las reforma y las pongo al servicio de la gente para que puedan disfrutar de un alquiler asequible", explica Antonio, un inversor inmobiliario que vive compartiendo un piso de alquiler.

Antonio Laureiro, un inversor inmobiliario, desvela en el plató de laSexta Xplica que esta semana se ha comprado su octava vivienda. "La única opción es ahorrar", explica el joven, que afirma que "tienes que ahorrar y vivir por debajo de tus posibilidades para luego acceder a una vivienda o a las que quieras".

Antonio asegura que se ha comprado ocho viviendas ahorrando y sin ningún tipo de ayuda: "Ahorro al máximo, vivo por debajo de mis posibilidades". Es más, el joven asegura que es "un inquilino" que comparte "piso con dos personas mas".

"Yo compro propiedades reventadas, las reformo y las pongo al servicio de la gente para que puedan disfrutar de un alquiler asequible", explica Antonio, que destaca que "son alquileres de larga duración, sobre todo para familias". Sin embargo, el sociólogo Alberto Sotillo abre debate sobre este tema, ya que asegura que con el aumento de un 12% de la vivienda en el último año, "por mucho que ahorres, tu sueldo no subirá eso ni tu capacidad de ahorrar".

"Lo más normal es que ahorrando no lo consigas, tienes que invertir", insiste el sociólogo, que destaca que "el nivel de ahorro nunca va a ser suficiente con los sueldos que tenemos y la subida del 12% en la vivienda".

