Monrosi señala "el gran problema" del PP: "Es el de la Kitchen y el que va de la mano con nazis"

El periodista, en sus palabras, ha hablado de los socios del Gobierno de coalición y apunta a que pasaron "nueve años" desde que estalló la Gürtel hasta que Rajoy salió de la Moncloa.

José Enrique Monrosi, periodista de 'elDiario.es', ha estado en laSexta Xplica para hablar de todo lo que rodea al PSOE. En sus palabras, ha hecho mención a los socios, a los que dice que se les pide que sean "conniventes con una mayoría conformada con el nazi de Desokupa que va con Abascal".

"El gran problema que tiene el PP es que es el de la Kitchen y el que va de la mano con nazis", ha afirmado.

Monrosi, en ese sentido, ha explicado: "Claro, va con la ultraderecha y la ultraderecha va con los nazis".

Además, ha hablado de la Gürtel: "Desde que estalló hasta que Rajoy salió de la Moncloa pasaron nueve años. ¿Con qué legitimidad puede el PP decir en fases de instrucción que Sánchez debe entregar el Gobierno a la derecha?"

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