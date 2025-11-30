Ahora

Antonio Valdivia: "Mazón quizás sea el político con menos vergüenza y más negligente en las últimas décadas"

El periodista ha calificado de "aterrador" todo lo que se sigue conociendo un año después de lo que hizo Carlos Mazón durante la tarde de la DANA.

Entre las declaraciones que se han ido conociendo de Salomé Pradas en la entrevista de este domingo en Salvados y la hora exacta en la que Maribel Vilaplana pagó el ticket del parking tras la comida con Carlos Mazón, se ha ido aclarando algo más lo que sucedió aquella tarde con el expresident valenciano.

Unas nuevas informaciones que Antonio Valdivia, en laSexta Xplica, ha calificado de "aterradoras": "Y es también aterrador que un año después no sepamos toda la verdad".

"Después de lo que hemos conocido con la hora del ticket, todavía hay una hora de vacío absoluto. Lo que sí sabemos es que nos han mentido tanto Mazón como Maribel Vilaplana. Y creo que solamente por respeto a las víctimas, se debería conocer esa hora", ha añadido.

Para el periodista, estas nuevas informaciones hacen que "Mazón encarne ya la negligencia hecha persona": "Quizás sea el político con menos vergüenza y más negligente en las últimas décadas de la democracia española".

