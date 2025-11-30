Carlos Alsina analiza la situación actual del Gobierno: "¿Tiene mucho sentido prolongar una situación tan precaria? Yo creo que no lo tiene"

El periodista ha señalado que no sabe si "tiene mucho sentido seguir así" cuando el Ejecutivo se encuentra en una minoría parlamentaria.

Carlos Alsina está acostumbrado a ser quien realiza las preguntas, pero este sábado en laSexta Xplica ha sido quien las ha respondido con José Yélamo.

En un punto de la entrevista, el periodista ha explicado que no sabe si habrá elecciones próximamente, pero sí ha analizado la situación actual del Gobierno: "Está en una situación muy anómala porque no tiene una mayoría parlamentaria que le respalde. Porque lo de los Presupuestos ya parece que es un poco de broma".

"Es un momento en el que no sé si tiene mucho sentido seguir así. ¿El Gobierno es legítimo? Desde luego que lo es. ¿Tiene mucho sentido prolongar una situación tan precaria? Yo creo que no lo tiene", ha señalado.

Ahora bien, al mismo tiempo apunta que parece que en el Ejecutivo "están tan convencidos de que si mañana hay elecciones generales la derecha barre". "Es una actitud bastante derrotista por parte de quien está gobernando en el país", ha concluido.

