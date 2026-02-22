Andrea Levy, sobre Trump y la Unión Europea: "No ha habido una posición de fuerza contra él"

La concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid ha insistido en laSexta Xplica en recordar que lo que se ha visto a lo largo de los meses "es a una Comisión Europea casi pidiéndole permiso" al presidente.

Andrea Levy ha criticado en laSexta Xplica que nadie le ha plantado cara al presidente estadounidense, Donald Trump, en cuanto a sus polémicos aranceles y ha puesto la mirada en la Unión Europea asegurando que "no ha habido una posición de fuerza contra el mandatario".

De esta manera, la concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid ha analizado al líder republicano exponiendo que "es una persona con mucho afán de que cada día estemos hablando de cómo se ha despertado, de cómo se ha levantado y la ocurrencia que haya podido tener".

"El tema de los aranceles no es nuevo, pero vayamos a lo importante y es cómo nos hemos rearmado desde ese anuncio hace ya más de un año y cómo la Unión Europea le ha plantado cara a ello. Y es que no lo ha hecho", ha añadido.

Así, insiste en recordar que lo que se ha visto a lo largo de los meses "es a una Comisión Europea casi pidiéndole permiso a Trump para introducir los productos en Estados Unidos".

"Es decir, que no ha planteado ninguna posición de fuerza para que el mercado europeo fuese más fuerte. A mí eso sí que verdaderamente me preocupa, porque vemos de nuevo que la política común en el ámbito internacional se resquebraja en la Unión Europea y que no ha habido una posición de fuerza con respecto a Trump", ha sentenciado Levy.

